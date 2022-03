veja perguntas e respostas sobre o processo

A Caixa Econômica Federal começou oficialmente na última segunda-feira (28), o processo de liberação de um crédito através do Caixa Tem. De acordo com o banco, esse tipo de financiamento é voltado para alguns trabalhadores empreendedores, incluindo os microempreendedores individuais (MEI).

De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, mais de 1,5 milhão de pessoas já solicitaram o crédito através do Caixa Tem. O número, no entanto, tende a ser maior agora. Isso porque a última atualização por parte do banco aconteceu ainda na última segunda-feira (28).

Veja abaixo algumas das perguntas e respostas mais comuns sobre o tema

Quanto eu posso solicitar?

De acordo com as regras gerais, o cidadão pode solicitar como pessoa física algo entre R$ 300 e R$ 1 mil. A Caixa explica que o prazo é de até dois anos e o juros é de 1,95% ao mês. Para fazer o pedido, é preciso ser um cidadão que trabalha em algum tipo de atividade produtiva ou mesmo como um prestador de serviços.

Para os MEIS, os valores são diferentes. De acordo com o Governo, nesta modalidade, o empréstimo varia entre R$ 1,5 mil e R$ 3 mil. O prazo é de até 24 meses para pagar. Já a taxa de juros é de 1,99% ao mês.

Estou com o nome sujo, posso solicitar?

Sim. Ainda de acordo com as informações da Caixa Econômica Federal, não será realizada uma análise de crédito das pessoas que fizerem a solicitação de empréstimo pelo Caixa Tem. O Governo apenas alerta que é preciso ser um MEI que tenha tido um faturamento de até R$ 81 mil no ano anterior, no caso 2021.

Como faço a solicitação?

De acordo com o Governo Federal, o crédito do Caixa Tem pode ser solicitado através do próprio aplicativo. Em caso de aprovação do pedido, o dinheiro também cairá nesta mesma conta do app. Quem ainda não tem a aplicação, pode fazer o download em qualquer loja online do celular. É gratuito.

Essa é a regra para quem pedirá o crédito como pessoa física. Quem for MEI precisa ir até uma agência bancária e realizar o processo de maneira presencial. Neste primeiro momento, os MEIs não poderão fazer isso de maneira remota.

“aEm até dois meses, devemos ter no aplicativo do Caixa Tem também a possibilidade de realizar esta operação. Hoje, pelo aplicativo só conseguimos fazer para as pessoas físicas. Para os MEIs, há necessidade de ir às agências”, disse Guimarães.

Essas regras também valem para o Auxílio Brasil?

Não. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o consignado que foi liberado para o Auxílio Brasil funcionará para atender apenas os usuários do programa. Este projeto, aliás, ainda precisa passar pela regulamentação do Ministério da Cidadania.

O usuários que faz parte do Auxílio Brasil, todavia, pode optar por pedir o crédito do Caixa Tem. Ele tem, portanto, a opção de escolher entre as suas liberações, ou simplesmente não escolher nenhuma.