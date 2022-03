veja quais são os limites de cada programa do Governo

O Governo Federal está seguindo neste ano de 2022 com os pagamentos de alguns programas sociais. Estamos falando de auxílios, benefícios e descontos sociais independentes que possuem suas regras específicas para cada caso. Isso quer dizer, portanto, que cada um desses projetos possui as suas próprias regras sociais.

Um ponto que acaba gerando dúvidas na cabeça de muita gente é a questão da renda per capita. Além da entrada no Cadúnico, essa vem sendo uma exigência comum para todos esses projetos sociais. Mas ao contrário do que muita gente pensa, esses programas não possuem os mesmos limites de ganhos mensais.

Para fazer parte do vale-gás nacional, por exemplo, o cidadão precisa estar no Cadúnico e ter uma renda per capita de até meio salário mínimo. Então estamos falando aqui de um limite de R$ 606. Isso porque o valor atual da base salarial no Brasil para este ano de 2022 é de R$ 1212. Patamar esse que já foi definido pelo Governo Federal.

No Auxílio Brasil, a regra é um pouco mais rígida e restritiva. De acordo com as informações oficiais, para fazer parte deste programa o cidadão precisa estar no Cadúnico e ter uma renda per capita de até R$ 105. Isso configura que o brasileiro está em situação de extrema-pobreza. É o que o que dizem as regras oficiais.

Ainda no caso do Auxílio Brasil, as pessoas que possuem renda per capita que varia entre R$ 106 e R$ 210 também podem receber o benefício em questão. Neste caso, no entanto, o que se sabe é que o cidadão precisa estar vivendo com uma gestante ou pelo menos um menor de 21 anos de idade. Caso contrário, não vai receber nada.

E a Tarifa Social?

Outro programa social que está sendo executado neste ano é a Tarifa Social de Energia Elétrica. Ao contrário do vale-gás e do Auxílio Brasil, esse projeto não trabalha com pagamentos e sim com descontos na conta de luz.

De todo modo, para fazer parte do grupo de pessoas que podem pegar esse abatimento, também é preciso ter um limite de renda. Neste caso, esse teto é de R$ 606, ou seja, de meio salário mínimo. É o que diz o projeto.

Ao todo, o Governo Federal estima que cerca de 23 milhões de pessoas que estão no Cadúnico possam receber esse desconto da Tarifa. Esses abatimentos podem chegar a 60% a depender do nível de gasto de eletricidade desses cidadãos.

Como saber minha renda per capita

Para saber qual é a sua renda per capita, vai preciso realizar uma pequena equação. Mas não é nada muito complexo. O primeiro passo é somar os valores de todos os ganhos fixos da sua família por mês.

Logo depois, você vai pegar esse resultado e dividir pela quantidade de pessoas que moram com você. Não esqueça de colocar crianças e desempregados. Afinal de contas, eles também precisam se alimentar.

O resultado dessa divisão vai ser o nível que você tem de renda per capita. Vale lembrar que essa informação precisa constar no seu Cadúnico. É o dado que está nesta lista que vai servir de referência para o Governo Federal.