veja quando os pagamentos do programa deverão voltar

A maioria dos mais de 18 milhões de usuários do Auxílio Brasil já recebeu oficialmente o dinheiro da quinta rodada do benefício. Parte dos usuários já quer saber quando é que a próxima liberação deverá acontecer. A Caixa Econômica Federal já divulgou o calendário oficial para os repasses do mês de abril.

Na verdade, o banco já divulgou o calendário oficial para todos os meses até o final deste ano de 2022. A lógica segue mesma para todos eles. Os pagamentos serão feitos sempre nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Por essa lógica, as liberações de abril devem começar a acontecer oficialmente no dia 14. Veja no calendário abaixo.

A regra dos 10 últimos dias úteis só não vale mesmo para o mês de dezembro. Isso porque no último mês do ano, o Governo começa a contar os pagamentos antes do natal. Então são os 10 últimos dias úteis antes do dia 25 de dezembro. O objetivo é que todos os grupos recebam o dinheiro antes das festas de final de ano.

De resto, tudo segue da mesma maneira. Os pagamentos sempre acontecerão com respeito ao Número de Inscrição Social (NIS) de cada cidadão. Para o mês de março, por exemplo, as liberações acontecerão primeiro no dia 14 para os indivíduos que possuem o NIS final 1. Os repasses seguem na ordem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0.

Para este mês e março, ainda não dá para saber quantas pessoas deverão receber o benefício. De acordo com informações do Ministério da Cidadania, eles ainda analisarão os dados do Cadúnico e de outros bancos de informações para saber quantos entrarão e quantos sairão do projeto nos próximos dias.

Os valores

Ainda de acordo com o Ministério da Cidadania, os valores do Auxílio Brasil seguirão os mesmos em abril. Assim, dá para dizer que todos os usuários deverão receber sempre ao menos R$ 400, nunca menos do que isso.

De acordo com informações de bastidores, há uma discussão dentro do Governo Federal sobre um possível aumento. Nada disso é oficial ainda, ou seja, seguem valendo as mesmas regras de sempre até segunda ordem.

O vale-gás

Os pagamentos de abril do Auxílio Brasil serão reforçados com o saldo do vale-gás nacional. O Governo Federal já confirmou que pagará os dois benefícios de uma só vez nas mesmas datas e nas mesmas contas.

Vale lembrar, no entanto, que nem todo mundo que está no Auxílio Brasil conseguirá receber o vale-gás nacional em abril. Os dois programas são distintos e o recebimento de um não implica automaticamente o recebimento do outro.

O Auxílio Brasil

O Governo Federal iniciou oficialmente as liberações do Auxílio Brasil ainda no final do último mês de novembro do ano passado. Desde então, pouco mais de 3,5 milhões de pessoas entraram para a folha de pagamentos.

O Auxílio Brasil, da maneira como está desenhado agora, está garantido até o final deste ano. Logo depois, ele poderá seguir normalmente, mas a sequência depende de novas aprovações por parte do Governo Federal e do Congresso Nacional.