Veja quem foi premiada no Prêmio Barra Mulher

Foto: divulgação

O prêmio Barra mulher entregou os troféus da sua 13ª edição na noite da última quinta-feira (10). As homenageadas foram mulheres com perfis completamente diferentes, mas com uma característica o impacto e transformação social em comum. O evento reuniu a música, poesia e dança ao som da Banda Didá.

Dentre as premiadas estão Alice Becker, empresária e precursora do Pilates no Brasil, a diferença na educação levou o nome de Amabília Almeida educadora e pioneira na escola construtivista na Bahia. Na gastronomia, a chef e empresária Angeluci Figueiredo, proprietária do restaurante Preta levou destaque.

O poder feminino na polícia foi representado pela Capitã Aline, que comanda a Base Comunitária do Calabar. Em direito, Daniela Borges ganhou destaque sendo primeira mulher a presidir a Ordem dos Advogados do Brasil – seção BA. No teor religioso, o nome premiado foi o de Gisa Maia, fundadora da Associação das Missionárias da Fraternidade Cristã e coordenadora de projetos sociais.

Completando a lista, a médica infectologista Jacy Andrade, a cantora Majur, Monique Evelle e a cientista e professora Sandra de Assis foram outros nomes citados.

Leia mais sobre Salvador em iBahia.com e siga o Portal no Google Notícias.