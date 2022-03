Veja quem pode receber o novo auxílio de no mínimo R$ 150 da Ambev

A cervejaria Ambev anunciou que iniciou o processo de inscrição do seu Auxílio Emergencial próprio. Esse é o segundo ano que a empresa vai pagar um benefício de no mínimo R$ 150 para ambulantes e catadores que não estão conseguindo trabalhar em 2022 por causa do cancelamento ou adiamento do carnaval em diversas regiões.

De acordo com a Ambev, o cidadão que precisa se inscrever tem que ir até o site oficial do projeto e fazer essa inscrição. Esse é o caminho que existe apenas para os ambulantes. São pessoas que trabalhariam neste carnaval de 2022, mas que por causa do cancelamento da festa tiveram uma queda na renda bruta.

Para os catadores, o processo de recebimento é um pouco diferente. De acordo com a Ambev, essa responsabilidade ficou com a Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT). A ideia é que eles mobilizem uma série de cooperativas locais para que se faça o cadastro e o pagamento para essas pessoas.

Esse projeto tem parceria com o app de bebidas Zé Delivery em todo o Brasil. Funciona assim: todos os pedidos feitos pela plataforma de entrega entre os dias 27 de fevereiro e 5 de março irão gerar uma doação de R$ 5. Esse montante vai ser somado no final do prazo e dividido entre todos os usuários do programa.

E de quantas pessoas estamos falando? De acordo com a Ambev, a expectativa inicial é atender algo em torno de 23 mil catadores e ambulantes. O foco principal está em algumas cidades chave para o carnaval no Brasil. São elas: Rio de Janeiro (RJ), Olinda (PE), Salvador (BA), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Florianópolis (SC) e o Distrito Federal (DF).

Auxílios estaduais

Vale lembrar que esse é um auxílio que deve ser pago por uma empresa privada. Isso quer dizer portanto que governos não têm nenhuma relação com esses repasses. Mas o fato é que esses governantes estão fazendo outras liberações.

Em um nível federal, podemos observar que não existe um pagamento de um benefício para as pessoas que não estão conseguindo trabalhar no carnaval. Até mesmo o Auxílio Emergencial chegou oficialmente ao fim em outubro.

Mas de um ponto de vista regional, dá para dizer que vários governadores estão fazendo esses pagamentos. Então se você precisa desse dinheiro, talvez seja uma boa dica procurar pelo Governo do estado para saber se eles estão repassando algo.

O carnaval

Oficialmente o carnaval acabou ainda nesta última quarta-feira (2). O fato é que várias cidades do país cancelaram ou adiaram a festa popular. Tudo por causa do avanço da variante Ômicron no país neste momento.

Na grande maioria dos casos, as festas que foram proibidas foram aquelas que acontecem nas ruas. Mas isso já foi suficiente para prejudicar os ganhos de muitos informais que trabalham para ganhar um dinheiro a mais nesta época do ano.

O Palácio do Planalto afirma que mesmo com esses novos fechamentos, eles não irão retomar os pagamentos do Auxílio Emergencial. De acordo com o próprio Governo Federal, cerca de 70 milhões de brasileiros receberam pelo menos uma parcela desse programa neste ano.