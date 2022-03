Veja quem tem direito ao abono salarial do PIS e como consultá-lo

Muitas pessoas não sabem, mas o PIS não é apenas um número de documento . A sigla significa Programa de Integração Social e é usado para que as empresas depositem mensalmente um valor para os trabalhadores.

A verba depositada pelas empresas vai para o chamado Fundo de Amparo ao Trabalhador, conhecido pela sigla FAT. O Fundo é responsável por pagar benefícios aos trabalhadores , dentre eles, podemos citar o seguro-desemprego, o abono salarial e o PIS.

O Programa de Integração Social foi criado em 1970 e tem como seu principal objetivo buscar a integração entre a empresa e seus trabalhadores. Com esta iniciativa, o PIS ajuda que os empregados participem do desenvolvimento da empresa.

Todo trabalhador que possui registro formal, ou seja, que possui carteira assinada, tem um registro cadastrado no PIS. O cadastro pode ser nativo, no caso de um primeiro emprego, ou ter migrado do NIS, Número de Identificação Social, para os trabalhadores que já tenham recebido algum benefício social do Governo brasileiro antes de entrar no mercado de trabalho.

Como é calculado o pagamento do Abono Salarial

O abono salarial, fornecido pelo PIS, funciona como um décimo quarto salário, podendo chegar ao valor de até um salário mínimo. Lembrando que neste ano, após o anúncio do reajuste, o valor do salário mínimo foi fixado em R$ 1.212.

Veja tabela de valores de abono salarial

Meses trabalhados Valor recebido (R$) 1 101 2 202 3 303 4 404 5 505 6 606 7 707 8 808 9 909 10 1.010 11 1.111 12 1.212

Calendário de pagamento do PIS

Todos os anos, a Caixa Econômica Federal (CEF) divulga um calendário com os pagamentos do Programa de Integração Social. Este calendário é formado levando em consideração o ano de nascimento dos beneficiários.

Para o ano de 2022, as datas de pagamento do PIS vão do dia 8 de fevereiro até o dia 31 de março. Vale ressaltar que alguns grupos especiais não precisam esperar a divulgação do calendário para receber o pagamento.

Calendário de pagamento do PIS em 2022

Nascidos em Recebem a partir de Recebem até Janeiro 8/02 29/12 Fevereiro 10/02 29/12 Março 15/02 29/12 Abril 17/02 29/12 Maio 22/02 29/12 Junho 24/02 29/12 Julho 15/03 29/12 Agosto 17/03 29/12 Setembro 22/03 29/12 Outubro 24/03 29/12 Novembro 29/03 29/12 Dezembro 31/03 29/12

Como tirar dúvidas sobre o pagamento do PIS

A Caixa Econômica Federal disponibiliza uma central de atendimento para sanar as dúvidas dos beneficiários do PIS. Para entrar em contato, o trabalhador deve ligar, sem custos, para o número 0800 726 0207.

Para os que preferem atendimento online, podem ser consultados o site da Caixa e o aplicativo Caixa Trabalhador, que está disponível para todos os sistemas operacionais. Os canais de comunicação citados acima também podem ser utilizados para aqueles trabalhadores que ainda não sabem se têm direito ao PIS.