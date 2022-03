Veja reação de Anitta ao descobrir recorde global de ‘Envolver’

Anitta conseguiu um feito inédito entre os brasileiros e emplacou “Envolver” como a música mais ouvida do mundo, no Spotify, nesta sexta-feira (25). Ao saber que havia conquistado o primeiro lugar, a cantora se emocionou e perguntou: “Gente, cadê minha mãe?”.

Em outro vídeo publicado pela plataforma de streaming, a artista falou sobre o recorde. “Brasil, Spotify, não consigo tirar palavras, meu Deus, acho que preciso esperar um pouco mais para tirar palavas para explicar minha sensação nesse momento de ser a primeira brasileira na história ater uma música número 1 no mundo, a mais tocada no mundo”, iniciou.

“Nunca vi o Brasil tão unido para uma coisa parecia Copa do Mundo. Muito obrigada, não sei se a gente vai continuar nesse número 1, mas só de ter batido lá já é algo que a gente nunca tinha visto no nosso país e isso é muito difícil, é resultado de muito trabalho, não pensem que foi uma sorte. Metade dos plays, agora que o Brasil está me ajudando demais a subir essa música, óbvio que o Brasil está bombando nos charts, mas metade dos plays é internacional”, completou.