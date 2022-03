Veja situação de Bahia e Vitória na última rodada do Campeonato Baiano

Foto: Felipe Oliveira / E.C Bahia A primeira fase do Campeonato Baiano chega ao fim nesta quarta-feira (16) com cinco jogos simultâneos, que começam às 19h15. E emoção não vai faltar. Dos 10 times na disputa, apenas o líder Jacuipense não luta por mais nada na competição. O primeiro colocado já está garantido na liderança, com 21 pontos, e não tem chance de ser ultrapassado.

Além da Jacuipense, Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas já estão classificados para a próxima fase – mas o atual campeão baiano pode passar o time de Feira de Santana em caso de vitória, além de uma derrota do rival. Fora isso, a luta pelo G-4 ainda tem uma vaga em aberto e envolve Bahia e Vitória.

Barcelona de Ilhéus é o time em melhor situação, por já estar dentro da zona de classificação. Se vencer o Doce Mel, já garante a vaga independentemente dos outros resultados. Se empatar, precisa torcer para o Vitória e o Bahia não vencerem.

A matemática do Vitória também envolve o Barcelona. O Leão. que está em quinto lugar com 10 pontos, precisa vencer o Bahia de Feira, no Barradão, e torcer para o time de Ilhéus no máximo empatar. Caso isso não aconteça, o Rubro-negro será eliminado precocemente do Campeonato Baiano pela quarta vez seguida.

Já o Bahia precisa ficar de olho no Barcelona e no Vitória. Na sexta colocação e com nove pontos, o Tricolor tem que vencer o Vitória da Conquista, na Fonte Nova, e torcer para Barcelona e Vitória não vencerem. Caso os dois times empatem, o Bahia ultrapassa o Leão nos pontos e o time de Ilhéus no saldo de gols – o time de Guto Ferreira tem 1 de saldo, contra -2 do Barcelona.

Zona de Rebaixamento

As chances são remotas, mas o Bahia ainda precisa olhar para a parte de baixo da tabela. Com nove pontos, o Tricolor pode ser ultrapassado pelo Doce Mel, Vitória da Conquista e Unirb, os três com 7 pontos. No entanto, para isso acontecer, o Bahia teria que perder para o Conquista, assim como o Doce Mel e o Unirb vencerem seus jogos.

Atualmente, Juazeirense e Unirb ocupam a zona de rebaixamento. Com seis pontos, a Juazeirense precisa vencer o Unirb para ultrapassar o adversário e empurrar o Vitória da Conquista para o Z-4, em caso de derrota ou empate do time conquistense contra o Bahia.