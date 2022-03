Venda de ingressos para show de Caetano Veloso começa em Salvador

Foto: divulgação

Acabou a espera! Já estão abertas as vendas dos ingressos para o próximo show de Caetano Veloso em Salvador (BA). O cantor se apresenta nos dias 21 e 22 de maio no Teatro Castro Alves. O valor das entradas varia entre R$ 55 e R$ 260 e já estão disponíveis na Bilheteria do TCA e no site da plataforma Sympla. A classificação é livre.

Nas apresentações, cantor apresenta ao público o novo disco, “Meu Coco”. A produção apresenta fortes referências ao Recôncavo da Bahia, onde o artista nasceu, e possibilidades mais contemporâneas, como o pop e o rap. Ele também é carregado de influências estrangeiras, como o fado português e a música de origem árabe.

