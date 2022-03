Vereador Cidário anuncia saída da base aliada da prefeita Vera Dantas em Igreja Nova

Durante sessão ordinária realizada na tarde desta quinta-feira, 17 de março, na Câmara Municipal de Igreja Nova, o vereador Cidário dos Santos (MDB), anunciou que a partir desta data deixa de fazer parte da base aliada da prefeita Vera Dantas no legislativo igreja-novense.

O parlamentar que também é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Igreja Nova, revelou sua intenção de ser candidato novamente ao cargo e que não esperava a gestão manter duas candidaturas de aliados da base. A fala de Cidário foi contrariada pelo líder da bancada, vereador Alando Lima (PP), que afirmou ter conversado recentemente com a prefeita que afirmou manter total neutralidade em relação a campanha sindical.

Só teria uma pessoa que poderia me fazer abrir mão da candidatura que seria minha vice, a enfermeira Silvana Porangaba, pessoa pela qual eu tenho o compromisso de apoiar se resolver se candidatar”, declarou Cidário. O vereador ainda revelou que até o momento três nomes deverão estar à disposição dos servidores como candidatos, sendo o próprio Cidário, o professor Paulo Roberto e o servidor da saúde, José Elísio Filho.

Com a saída de Cidário da base aliada da prefeita Vera Dantas, a oposição agora conta com três representantes, sendo além do novo opositor, a vereadora Simone Rocha e o vereador Robério Omena. Já a bancada de sustentação do Executivo conta com 8 dos nove vereadores da Casa de Leis.