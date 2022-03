Verisure oferece novas vagas de emprego

A Verisure, empresa de soluções de alarmes monitorados, oferece novas vagas de emprego para diversas áreas e funções. São mais de 250 chances para profissionais interessados em trabalhar nas áreas de vendas externas, marketing, finanças, tecnologia da informação e recursos humanos. Os requisitos exigidos variam de acordo com o cargo pretendido.

Grande parte das vagas são para a equipe de vendas, com foco em diferentes localidades do país, incluindo São Paulo (capital, interior e litoral), Rio de Janeiro, região central, sul e região nordeste do Brasil. Há, ainda, chances para os departamentos de marketing, finanças, tecnologia da informação e recursos humanos.

Sobre a empresa

A Verisure está prestres a completar uma década no Brasil, com mais de 150 mil clientes e quase 2 mil colaboradores distribuídos em nove Estados e no Distrito Federal. A empresa pretende, até 2025, atingir a meta de 300 mil clientes, além de ter três mil colaboradores e ampliar o número de filiais pelo país.

Parte desse processo, em janeiro a Verisure inaugurou uma filial na cidade de Vitória (ES) e pretende abrir mais três ao longo do ano, devido às perspectivas favoráveis de ampliação da categoria de alarmes monitorados no Brasil. Segundo a empresa, isso representa 30% de crescimento esperado em vendas.

Como se inscrever nas vagas da Verisure

Os interessados em participar do processo seletivo e se candidatar a uma das vagas oferecidas pela Verisure deverão acessar a página de carreiras da empresa e se inscrever pelo link: https://vagas.verisure.com.br. A empresa não informou uma data limite para o término das inscrições, o que significa que a seleção permance em aberto até o preenchimento do cargos.