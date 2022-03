Versão Barata: aprenda a fazer uma torta banoffe do BBB por R$ 15

Foto: Acervo Pedro e Nato

Descobrimos que o ex-participante do ‘BBB22’, Thiago Abravanel, tem uma loja especializada em banoffe e ficamos com MUITA vontade de provar. Mas, como estamos em outra cidade e sem muita grana, decidimos fazer a nossa própria banoffe. Essa torta de origem inglesa recheada de banana e doce de leite está ficando famosa no Brasil e, aqui no canal, ela ganha uma versão super em conta. Gastamos R$ 15 reais pra fazer a torta toda! E olha que a fatia de Thiago Abravanel custa R$ 17! Pra gente que é formiguinha, foi a solução perfeita! Confira todos os detalhes abaixo:

Torta de Banoffe