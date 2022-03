Vestibular 2022/1: UEG divulga classificados para correção da prova de redação

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) publicou nesta segunda-feira, dia 7 de março, a lista dos nomes de candidatos do Vestibular 2022/1 cujas provas de redação serão corrigidas e as notas de corte do exame.

Desse modo, os participantes do Vestibular 2022/1 já podem conferir a relação dos candidatos, as notas de corte e o gabarito oficial definitivo por meio do site do Núcleo de Seleção da UEG.

A UEG deve publicar o resultado preliminar do processo seletivo no dia 23 de março após a correção das provas de redação. Já o resultado final está previsto para o dia 1º de abril. De acordo com o edital, a UEG prevê outras chamadas para os dias 12, 19 e 26 seguintes.

Como foi o Vestibular 2022/1?

A UEG aplicou as provas do Vestibular 2022/1 no dia 13 de fevereiro, no período da tarde. Além da prova de redação, os candidatos responderam a uma prova composta por 52 questões de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática.

De acordo com o edital, as provas aconteceram nas seguintes cidades: Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Ceres, Formosa, Goiás, Inhumas, Ipameri, Iporá, Itaberaí, Itapuranga, Itumbiara, Jaraguá, Jataí, Jussara, Luziânia, Minaçu, Morrinhos, Palmeiras de Goiás, Pires do Rio, Porangatu, Quirinópolis, Santa Helena de Goiás, São Luís de Montes Belos, Senador Canedo, Silvânia, Trindade e Uruaçu.

A oferta da UEG para o Vestibular 2022/1 é de 3.750 vagas em 32 cursos de graduação. O edital estabelece a reserva de vagas de acordo com a Lei de Cotas:

949 vagas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública;

750 vagas para candidatos autodeclarados negros

199 vagas para indígenas e/ou pessoas com deficiência.

Além disso, a UEG ainda está ofertando vagas suplementares para estudantes quilombolas. Acesso o edital para mais informações.

