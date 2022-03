Vestibular 2022: Fuvest libera 1ª chamada da lista de espera

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) publicou nesta sexta-feira, dia 25 de março, a lista de aprovados na 1ª chamada da lista de espera do Concurso Vestibular 2022. Desse modo, os candidatos que manifestaram interesse por vaga já podem consultar a relação de convocados para a matrícula por meio do site da Fuvest.

Os estudantes convocados devem realizar as matrículas virtualmente, por meio do site da Fuvest, entre às 8h do dia 28 de março, próxima segunda-feira, até 12h do dia 29 seguinte.

Há previsão de novas chamadas da lista de espera para os dias 4 e 11 de abril. De acordo com o Manual do candidato, todos os candidatos no Vestibular 2022 devem confirmar suas matrículas virtualmente no período de 14 a 16 de março.

Como foi o Vestibular Fuvest 2022?

O Vestibular 2022 foi feito em em duas etapas. A Fuvest aplicou as provas da 1ª fase no dia 12 de dezembro. Já a 2ª fase contou com a aplicação de provas em dois dias, 16 e 17 de janeiro.

De acordo com o edital, a oferta da Universidade de São Paulo (USP) para o Concurso Vestibular 2022 é de 8.211 vagas. Do total das vagas, 4.954 são para a seleção em ampla concorrência. A universidade reservou 2.169 vagas para estudantes oriundos de escolas públicas. Outras 1.088 são para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas que fizeram todo os anos do ensino médio em escolas públicas.

Além das vagas do processo seletivo da Fuvest, a USP ofertou 2.936 vagas para a seleção da 1ª edição do SiSU (Sistema de Seleção Unificada) 2022, que usou as notas do Enem 2021.

