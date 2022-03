Vestibular de Medicina 2022/2: Unifimes Mineiros recebe inscrições até 2 de junho

O Centro Universitário de Mineiros (Unifimes Mineiros) está ofertando 45 vagas no Vestibular de Medicina 2022 para o segundo semestre deste ano. De acordo com o cronograma, o período de inscrição está aberto. Serão 35 vagas para a seleção via provas presencias e 10 para o aproveitamento das notas do Enem.

Os interessados em participar do processo seletivo podem realizar as inscrições até o dia 2 de junho por meio do site da Fundação Vunesp, responsável pela organização e realização da seletiva.

Para efetivar a inscrição, os candidatos devem pagar uma taxa de inscrição até o dia 3 de junho. O valor da taxa varia de acordo com a modalidade escolhida. Desse modo, os candidatos que optarem por aproveitar as notas do Enem devem pagar R$ 300,00. Já o valor da taxa de inscrição para as provas presenciais é de R$ 400,00.

De acordo com o edital, a instituição vai aceitar as notas as edições do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2019, 2020 e 2021. É preciso indicar a edição no ato de inscrição.

Provas presenciais

Os estudantes que escolherem realizar as provas presenciais farão o exame no dia 26 de junho, das 14h às 19h. Os locais de prova serão em Mineiros (GO). A partir do dia 2 de junho os candidatos poderão consultar o ensalamento. A avaliação será composta da seguinte maneira:

Prova I: 8 questões de química e biologia;

Prova II: 40 questões de língua portuguesa, matemática, geografia, história, língua inglesa e física;

Redação.

Resultado

De acordo com o edital, a divulgação do resultado final, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está prevista para o dia 15 de julho, a partir de 15h. Os aprovados deverão realizar as matrículas entre os dias 18 e 22 de julho, com a entrega presencial dos documentos solicitados.

