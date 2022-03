Vestibular de Medicina 2023: UNIFAI abre período de inscrição nesta segunda (14)

O Centro Universitário de Adamantina (UNIFAI) abre nesta segunda-feira, dia 14 de março, o período de inscrição do Vestibular de Medicina 2023. Os interessados poderão realizar as inscrições a partir das 10h de hoje até as 23h59min do dia 2 de junho.

As inscrições devem ser feitas por meio do preenchimento da ficha de inscrição no site da Fundação Vunesp. Para efetivar a inscrição, os candidatos devem pagar uma taxa no valor de R$ 340,00.

Provas

De acordo com o cronograma, a UNIFAI irá aplicar as provas do Vestibular de Medicina 2023 no dia 26 de junho, das 13h às 17h30. Os candidatos responderão uma avaliação composta por uma prova de conhecimentos gerais e por uma prova de redação.

A UNIFAI deve liberar a consulta aos locais de prova no dia 17 de junho. Conforme o edital, os locais de prova serão em Adamantina, nas unidades do Centro Universitário.

No dia das provas, os candidatos devem chegar com meia hora de antecedência e devem apresentar documento oficial de identificação com foto. Devido à pandemia da covid-19, o uso de máscara de proteção respiratória será obrigatório. Além disso, será preciso respeitar o distanciamento.

Vagas e resultados

De acordo com o edital, a oferta da UNIFAI é de 50 vagas no curso de Medicina para o período integral, com duração de doze semestres. As oportunidades visam o ingresso de novos alunos no primeiro semestre letivo de 2023.

A divulgação do resultado final está prevista pata o dia 20 de julho e será feita por meio da página do processo seletivo no site da Vunesp.

Acesse a íntegra do edital para mais informações.

