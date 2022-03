Vestibular para Pessoas com Deficiência (PcD) 2022 da UEM acontece neste domingo (27)

O Vestibular para Pessoas com Deficiência (PcD) da Universidade Estadual de Maringá (UEM) acontece na tarde deste domingo, dia 27 de março. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas terá início às 13h50 (horário de Brasília).

Os locais de aplicação das provas serão nos campi da UEM, da Unespar, da Unioeste, da UEL e da Unipar localizados nas seguinte cidades: Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Ivaporã, Londrina, Maringá, Paranavaí, e Umuarama. Os candidatos podem consultar o ensalamento e os endereços por meio do site da UEM.

De acordo com a UEM, o acesso dos candidatos aos locais de prova será liberado às 13h. É necessário apresentar documento oficial de identificação com foto para acessar os locais de prova.

A UEM orienta ainda que os candidatos cheguem com um hora de antecedência. Em decorrência da pandemia da Covid-19, o uso de máscaras será obrigatório durante todo o tempo de permanência nos locais de prova.

Conforme o programa para a prova do Vestibular PcD 2022, a avaliação será composta por questões objetivas sobre as seguintes disciplinas: Arte, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Química, Sociologia, Língua Portuguesa, Literaturas em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Espanhol, Francês ou Inglês). A UEM vai aplicar também uma prova discursiva de redação.

Vagas e resultado

De acordo com o edital, a oferta da UEM é de 189 vagas em mais de 70 cursos de graduação para ingresso neste ano.

A UEM deve liberar o gabarito provisório das questões objetivas no dia 28 de março, a partir das 15h. Já a divulgação do resultado final do Vestibular PcD 2022 está prevista para o dia 20 de abril. A divulgação será feita a partir das 10h, no site da UEM.

