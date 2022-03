Vetado da prova do líder, Eliezer conversa sozinho na casa do BBB 22

Enquanto aproveitava a própria companhia já que todos os demais participantes do BBB 22 estavam na prova do líder, Eliezer bateu altos papos com ele mesmo, enquanto caminhava pelo jardim da casa na madrugada desta sexta-feira (11). O brother foi vetado da dinâmica por escolha de Pedro Scooby.

“O que é um arranhão pra quem já tá ferido. “Eu não tenho saúde pra isso [provavelmente a prova]. Eu já tava… Pelo menos eu já dei uns beijos, né? Fica mais tranquilo. É, faz sentido. Eu já te falei. (…) Tem que ver pelo lado bom das coisas, pelo menos eu tô no Big Brother”, refletiu o brother.

Para quem não lembra, Eliezer, vetado por Scooby da prova, poderá puxar uma pessoa para o paredão. Relembre como será a semana.

