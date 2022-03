Viatura da PM bate em muro durante perseguição no CIA; assaltante morre em acidente

Foto: Divulgação/SSP-BA



Uma viatura da 22ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) bateu em um muro durante uma perseguição contra bandidos no Centro Industrial de Aratu, localizado no CIA. De acordo com informações da Polícia Militar, os PM’s tiveram ferimentos leves.

Tudo aconteceu por volta das 08h. Os policiais foram em busca da prisão de bandidos a bordo de um Hyundai HB20 Branco, quando foram surpreendidos pelos disparos. Houve troca de tiros, o carro conduzido pelos suspeitos bateu no muro de uma empresa. A viatura se chocou nesse mesmo local. Os suspeitos desceram do veículo atirando, mas um deles foi atingido. Outro, na sequência foi preso e o terceiro fugiu.

O assaltante ferido foi socorrido para o Hospital Municipal de Simões Filho, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na chegada da unidade hospitalar. Os policiais foram atendidos pelo Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Todos já receberam alta.