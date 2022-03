Vice-diretor de colégio estadual é morto a facadas na Bahia

Foto: divulgação / PM



O vice-diretor do Colégio Estadual Jonh Kennedy, localizado em Santa Cruz da Vitória (BA), foi morto a facas na noite desta quinta-feira (17). Um jovem de 19 anos foi preso suspeito de ter invadido a casa onde Luiz Carlos Silveira Santos de 55 anos morava. As informações são do G1 (BA).

A Polícia Militar informou que a esposa de Luiz Carlos relatou que um homem invadiu o imóvel por volta das 4h da manhã e fez os dois reféns. Ela ainda contou que o esposo fio morto a facadas e ela foi obrigada a limpar o sangue dele.

Após o crime o copo do vice-diretor foi enrolado em um tecido e escondido no guarda-roupa. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil.

O suspeito foi encontrado na zona rural da cidade e levado para a 6° Coordenadoria Regional de Polícia (Coorpin) em Itabuna.

A prefeitura de Santa Cruz da Vitória publicou uma nota de pesar após o falecimento do vice-diretor. Confira abaixo:

Foto: reprodução



Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.