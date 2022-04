Victor Godoy é o novo chefe do MEC; saiba mais sobre o ministro da Educação

Após o pedido de exoneração de Milton Ribeiro do seu cargo no Ministério da Educação (MEC), o governo nomeou como novo ministro interino o engenheiro Victor Godoy. A nomeação foi publicada nesta quarta, dia 30 de março, no Diário Oficial da União (DOU).

O engenheiro atuava como secretário-executivo da MEC na gestão de Ribeiro e agora assume a chefia da pasta.

O novo ministro se formou na Universidade de Brasília (UnB). De acordo com currículo publicado no site do MEC, Godoy é servidor público da carreira de Auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União (CGU), onde trabalhou desde o ano de 2004 até receber o convite para o cargo de secretário-executivo do MEC, em julho de 2020.

De acordo com o currículo, a atuação de Godoy na CGU foi como auditor federal de Finanças e Controle, coordenador-geral; e diretor de Auditoria da Área Social e de Acordos de Leniência. Por meio de carta aberta, o novo chefe do MEC afirmou após a sua nomeação:

“Atuarei com rigor para incrementar os mecanismos de transparência e integridade na aplicação dos recursos educacionais, inclusive, colaborando com os órgãos de investigação e controle”, disse ele.

Crise no MEC

A mudança no MEC acontece após uma série de denúncias contra o ex-ministro, Milton Ribeiro. Após a divulgação de um áudio, pelo jornal Folha de S. Paulo, no qual Ribeiro afirma que favorecia os municípios ligados a dois pastores a pedido de Jair Bolsonaro, o STF autorizou a Polícia Federal (PF) a iniciar um inquérito para investigar a gestão da pasta.

Ribeiro já estava sendo investigado pela PF por suspeitas de irregularidades em eventos realizados pelo MEC. Além disso, o TCU também está realizando uma fiscalização extraordinária sobre o MEC.

Diante disso, Ribeiro decidiu deixar o seu cargo na pasta. No entanto, as entidades ligadas à Educação estão pressionando o governo para garantir que o ex-ministro responda as denúncias de forma oficial.

