Vida de Jorge Lafond, a Vera Verão, ganhará espetáculo; relembre trajetória do ator

Jorge Lafond completaria 70 anos em 29 de março de 2022 caso estivesse vivo, mas sua obra seguirá ultrapassando gerações através da cultura. A vida do ícone LGBTQIA+ e dono da personagem Vera Verão, ganhará um musical para contar sua trajetória.

Segundo informações do colunista Fefito, do “Splash”, o espetáculo será intitulado “Jorge Para Sempre Verão” e já abriu testes para encontrar um protagonista que seja “um ator negro, retinto, maior de 21 anos, com noções de canto e dança”.

O texto da peça será de Aline Mohamed e Diego Mesquita, já a direção ficará a cargo do ex-BBB Rodrigo França.

Relembre a carreira



Jorge Lafond iniciou sua vida artística no corpo de bailarinos do “Fantástico” em 1974. Anos depois trabalhou no “Viva o Gordo” e em 1987 viveu o Bob Bacall na novela “Sassaricano”, da TV Globo.

Três anos depois, Jorge foi convidado por Renato Aragão para integrar o elenco de “Os Trapalhões”, como o soldado Divino, primo de Mussum. Sua carreira deslanchou após a entrada no humorístico “A Praça é Nossa” com a personagem Vera Verão.

Foto: Reprodução/Youtube

O ator permaneceu no SBT por 10 anos e participou de programas da casa como o “Domingo Legal”, onde frequentemente era visto como repórter na pele da personagem de maior sucesso.

Lafond faleceu em janeiro de 2003, vítima de um infarto fulminante posterior a falência de múltiplos órgãos.

