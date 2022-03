Vida Fit: aprenda a fazer um pão ‘de queijo’ de inhame

Pode congelar?

Para congelar, leve as assadeiras com as bolinhas moldadas ao congelador. Quando estiverem bem firmes, transfira para um saco. Assim os pães não grudam um no outro. Para assar os pães de inhame congelados, preaqueça o forno a 180 ºC (temperatura média) e leve os pães direto do congelador para o forno. Validade – 3 meses