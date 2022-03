Vídeo: Assaltos à mão armada são registrados em plena luz do dia em Maceió

Dois assaltos com uso de arma de fogo e em plena luz do dia foram registrados esta semana por câmeras de segurança em Maceió. Um deles aconteceu na última segunda-feira (14), às 6h24 da manhã, na Travessa dos Prazeres, no bairro Poço, parte baixa da cidade. Em imagens enviadas ao Alagoas 24 horas é possível…

Dois assaltos com uso de arma de fogo e em plena luz do dia foram registrados esta semana por câmeras de segurança em Maceió.

Um deles aconteceu na última segunda-feira (14), às 6h24 da manhã, na Travessa dos Prazeres, no bairro Poço, parte baixa da cidade. Em imagens enviadas ao Alagoas 24 horas é possível ver o momento em que dois adolescentes de bicicleta se aproximam e anunciam o assalto. As vítimas são duas estudantes de uma instituição de ensino da região.

Um deles mostra a arma de fogo para as vítimas e pega um celular. Informações dão fala que apenas uma das mulheres estava com o celular, a outra teria deixado o aparelho na escola. Moradores dizem que a prática tem sido frequente na região.

Um outro assalto com o mesmo perfil foi registrado na última terça-feira (15), às 14h27, na entrada do Novo Mundo, parte alta de Maceió. Neste segundo registro, o homem passa na garupa de uma moto, desce mais a frente e volta para assaltar dois motoboys que estão sentados na calçada.

Ele aponta a arma para as vítimas e leva os celulares deles. Em seguida, o homem foge e ainda dá um tiro para cima.

Ainda não se tem informações sobre os criminosos, nem se foi registrado Boletim de Ocorrência.

Quem tiver qualquer informação pode registrar denúncia através do 181, de forma segura e anônima. Por meio do serviço, a população pode denunciar diversas atividades ilícitas como tráfico de armas ou drogas, comércio ilegal de gás de cozinha e roubo a banco, além de repassar informações que auxiliam na localização de foragidos da Justiça e na identificação de autores de crimes.