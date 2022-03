Vídeo: Caminhão-cegonha fica preso em viaduto e congestiona trânsito no Farol

Um caminhão-cegonha ficou preso, no início da tarde desta quarta-feira, 23, no viaduto Industrial José Aprígio Brandão Vilela, na Ladeira Geraldo Melo, no bairro do Farol, em Maceió, e deixou o trânsito na região congestionado. O motorista não observou a altura veicular máxima permitida na via e precisou contar com a ajudar de outros condutores…

O motorista não observou a altura veicular máxima permitida na via e precisou contar com a ajudar de outros condutores para manobrar o veículo de grande porte e tentar seguir caminho pela Av. Dom Antônio Brandão.

Porém, quando o problema parecia resolvido, o motorista, novamente, não conseguiu concluir a curva e ficou parado, atrapalhando ainda mais o trânsito. Uma fila de carros se formou atrás do caminhão.

Uma equipe da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Maceió (SMTT) esteve no local para ajudar a orientar o tráfego e auxiliar o condutor do caminhão.

A assessoria da SMTT esclareceu ainda que o ato é considerado infração gravíssima de trânsito.

Não há informações se ou como ou em qual horário o caminhão conseguiu ser retirado da via.