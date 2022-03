Vídeo: Homem é preso por estupro de mulheres em Maceió

Duas vítimas já o reconheceram; ele também é foragido por estupro de vulnerável na Bahia

Um homem de 26 anos foi preso, nesta quarta-feira (23), acusado de ter cometido crime de estupro contra mulheres em Maceió, após conquitá-las em um bar localizado na Jatiúca, parte baixa da cidade.

De acordo com a Polícia Civil, o homem se aproximava das mulheres no bar e com uma conversa gentil d agradável, ganhava a confiança delas. “Ao seguir com a vítima em direção ao bairro do Jacintinho, num beco existente que serve de acesso, a pé, entre os bairros de Mangabeiras e do Jacintinho, ele dizia que estava armado. A mulher com medo não reagia e o acusado praticava o estupro e também subtraia o celular dela”, explicou a delegada Paula Mercês, titular da 1ª Delegacia da Mulher.

As autoridades chegaram ao suspeiro após quatro meses de investigações, que começaram quando denúncias de estupro com o mesmo modus operandi foram registradas na Delegacia da Mulher. A primeira em novembro e a outra, logo em seguida, em dezembro de 2021.

Durante as investigações, a Polícia Civil descobriu que este mesmo homem já havia sido preso por estupro de vulnerável cometido em 2016, contra uma criança de 11 anos, em Paulo Afonso, na Bahia, e era considerado foragido da Justiça por ter rompido a tornozeleira eletrônica.

O suspeito foi preso nas imediações da Feirinha do Jacintinho, próximo a Grota do Cigano, escondido na casa de sua companheira, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela 10ª Vara Criminal da Capital.

A delegada responsável pelo caso informou ainda que as duas vítimas e testemunhas já compareceram a Delegacia da Mulher e o reconheceram. As investigações continuam e a Polícia ainda busca por outras possíveis vítimas do estuprador, que podem procurar a 1ª Delegacia de Defesa dos Direitos da Mulher, no Centro.

Visando facilitar a identificação por outras mulheres, a PC divulgou que o acusado é de estatura média, possui várias tatuagens, inclusive no pescoço, braços e nas costas, e uma preponderância no rosto que se destaca, similar a cicatrizes de acne.