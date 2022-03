Viih Tube comenta solteirice: ‘tratando na terapia’

Viih Tube aproveitou o tempo livre neste sábado (5) para conversar com os seguidores no instagram. A ex-BBB mandou a real sobre a fase solteira, e afirmou que está redescobrindo o amor próprio.

“Namorei a vida toda. Se eu gostar da pessoa, me entrego super rápido sem medo nenhum. Mas atualmente tô com dificuldade de me abrir e confiar nas pessoas. Tô tratando isso na terapia e sei que é um processo, mas ao mesmo tempo isso foi bom porque finalmente eu me amo sozinha!”, começou.

A Youtuber também revelou que não está disposta a relacionamentos complicados. “Antes eu sentia que precisava de alguém para me sentir completa. Hoje, se um homem me dá um pouco de dor de cabeça, eu já me afasto. Nada vale mais que a minha paz”, declarou.

Viih Tube namorou durante três anos com Bruno Magri. Os dois terminaram em outubro de 2021.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google notícias