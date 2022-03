Viih Tube detona ex-affair Lipe Ribeiro: ‘quero distância’

Viih Tube não esconde a insatisfação com Lipe Ribeiro após o ex-affair afirmar que o romance entre os dois chegou ao fim por causa de uma crise de ciúmes dela. A ex-BBB usou as redes sociais para se pronunciar.

“Até em Sorocaba conhecer família você foi, e amizade é o cacete, você me faz mal, o que fez comigo foi imperdoável. Você foi meu maior livramento, quero é distância. Você não merece metade do que já fiz por você”, começou Viih.

“Ai, que raiva. Vou comentar a mesma coisa em quantas páginas de notícia forem preciso: ingrato do cara***. Sempre falei com carinho e respeito mesmo com tudo que só eu sei o que passei. Maluco é você, nojento, pior cara que já conheci disparado, não sei como consegui gostar de você”, postou a jovem no Twitter.

“Ela é muito nova. Então, acho que ela começou a ter um sentimento, só que não era o momento, e começou a ter ciúmes, a ter maluquices. Era legal no começo, cada um ia pro teu canto, ficava com outras pessoas e ótimo. Só que depois ela começou a confundir e foi ali que acho que a gente se perdeu um pouco”, declarou Lipe mais cedo em entrevista ao podcast Bulldog Show.

Após a situação, Viih Tube parou de seguir Lipe no instagram.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias