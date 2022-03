Viih Tube e a mãe posam de bíquini em Pernambuco e web reage: ‘Irmãs?’

Que genética! Viih Tube e a mãe, a musa fitness Viviane Felício, agitaram as redes sociais com registros das duas juntas de biquíni durante a viagem que elas estão fazendo por Porto de Galinhas, em Pernambuco. A ex-BBB está curtindo uns dias de sol com a “Mãe Tube” e o padastro nas praias do nordeste.