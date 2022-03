Virou maromba? Karol Conká aparece com o namorado em academia: ‘Me arrasta’

Karol Conká aproveitou a companhia do namorado, Polidoro Júnior, para curtirem um treino juntos na academia. O casal apareceu sorridente em uma publicação da última sexta-feira (11).

“Encaixa na vibe”, escreveu o jogador na legenda da publicação. “Te agradeço por me arrastar para os treinos, gatinho”, confessou a cantora nos comentários. O casal está junto desde outubro de 2021.

Antes de engatar um relacionamento com a ex-BBB, Polidoro viveu um affair cheio de polêmicas com Jojo Toddynho. O namoro chegou ao fim dois dias depois do anúncio de que estavam juntos chegar às redes sociais.

