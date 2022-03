Vírus Carinhoso apresenta EP Capella na Casa Preta

Foto: Divulgação

A Casa Preta recebe no dia 12 de março, a partir das 19h30, performance de Vírus Carinhoso apresentando seu EP “Capella”, lançado no final de 2021, junto com músicas inéditas de seus próximos projetos, composições carregadas de suas vivências e versos contemplativos, com instrumentais de seu parceiro JLZ que traz sonoridades diaspóricas juntamente com o eletrônico, uma junção perfeita para se tornar um pop com pitada do experimental.