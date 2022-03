Vitão desabafa sobre ataques na web: ‘É muito doloroso’

“Sofri sim durante um tempo, mas terapia me ajudou muito, sempre fiz bastante terapia. Foi o que me ajudou a entender isso e a levar isso pra um lugar que me ajudasse a crescer e não me botasse mais pra baixo. Sinto que as coisas estão evoluindo, que as pessoas estão passando a entender melhor o meu trabalho e eu tô conseguindo comunicar isso de uma forma cada vez melhor também”, revelou.

Com 3,5 milhões de seguidores no Instagram e milhares de reproduções na web, Vitão já experimentou o lado ruim da fama que chega junto aos números e reconhecimentos. Em entrevista para o iBahia, o cantor falou sobre os ataques de ódio que recebe diariamente.

O cantor ainda confirmou que os ataques diminuíram após o término com Luísa Sonza. “Isso tem diminuído bastante sim, as coisas estão melhorando e durante um tempo eu tive uma certa dificuldade de lidar porque é muito doloroso, né, você ter milhões e milhões de pessoas te xingando e falando mal principalmente do meu trabalho. O que me incomodava muito é que falavam mal do meu trabalho, por enfim, baseado tudo em mentira. Quando o ser humano quer ferir o outro ele é muito ardiloso”, contou.

Apesar da queda no número de ataques, o cantor reconhece que as críticas sempre existirão: “Eu acho que a gente que trabalha com arte, internet, entretenimento, sempre vai ouvir críticas de todos os lados. Independente do que a gente faça. Ninguém é unanime, Michael Jackson não foi unânime, porque eu vou ser? E acho que não é nenhuma exclusividade da minha pessoa, todo mundo que trabalha com isso ouve”.