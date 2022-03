Vítima em parque de diversões relata barulho antes de acidente: ‘Como se fosse um estalo’

Foto: Reprodução / Redes Sociais O homem que foi arremessado de um brinquedo do Magic Games Park, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, disse ter ouvido um barulho quando a estrutura se quebrou.

O acidente aconteceu no sábado (19). A cabine em que o homem e a filha estavam caiu a uma distância de cinco metros da estrutura fixa do brinquedo. A vítima, identificada como Raimundo Albuquerque, está bem, mas seguirá internado em uma unidade semi-intensiva do Hospital São Rafael, para se recuperar.

São quatro conjuntos de naves, com quarto naves em cada conjunto, então ao todo seriam dezesseis naves. E estavam quase todos cheios. Eu ainda brinquei com o rapaz que veio prender a gente no carrinho e colocar o cinto de proteção – aquela barra de proteção tipo montanha-russa”, contou ao g1 Bahia.

Raimundo disse que o brinquedo começou acelerando gradativamente e o rompimento aconteceu quando atingiu velocidade ainda mais rápida.

Foto: Reprodução / Redes Sociais “Ele foi atingindo uma velocidade grande. Em um determinado momento, eu ouvi quebrar o eixo, como se fosse um estalo: ‘tá’. Nesse estalo, o carrinho saiu pelo meio do brinquedo, bateu na grade de proteção e a gente caiu no chão”, contou.

“A gente caiu no chão, eu bati meu tórax muito forte nessa barra de proteção do carro. Minha filha bateu a cabeça e eu ainda caí por cima dela. Mesmo no chão, sem conseguir respirar e me mexer muito, eu consegui sair de cima dela, porque ela estava dizendo: ‘Meu pai, você está em cima de mim'”, completou.

Leia mais sobre Bahia em iBahia.com e siga o Portal no Google Notícias