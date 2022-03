Vítimas de acidente com helicóptero da Petrobras apresentam quadro estável

Em nota, a Petrobras informou que 13 pessoas estavam no avião. Os outros tripulantes foram resgatados com ferimentos leves, segundo a empresa.

“Após pouso de emergência no mar de um helicóptero que se deslocava de Salvador para a plataforma de Manati, na Baía de Camamu, na Bahia, um tripulante da aeronave veio a óbito, após resgate por embarcação próxima. Outras 12 pessoas que estavam na aeronave também foram resgatadas com ferimentos leves e levadas para receber atendimento médico em Salvador. Os órgãos competentes já foram comunicados. Uma comissão será formada para apurar as causas do incidente”, diz a nota.

