Chama-se Vitor Roque, tem apenas 17 anos e é a mais recente descoberta do Cruzeiro a conseguir conquistar os corações da torcida da Raposa.

Vitor Roque, nascido a 28 de fevereiro de 2005, é um jovem futebolista notável por suas habilidades de finalização e alto nível de jogo. Ele surge numa fase menos boa do Cruzeiro, dando esperança ao time.

Na verdade, Vitor Roque é o rosto do momento no Brasil. Suas atuações causaram uma grande agitação no Brasil, e o clube, já prevendo o sucesso do garoto, se certificou de colocar uma cláusula de rescisão em seu contrato no valor de 300 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 1,6 bilhões.

Foi Vanderlei Luxemburgo, o homem que o destacou da academia do Cruzeiro e foi o técnico uruguaio Paulo Pezzolano quem lhe deu a oportunidade de se apresentar ao futebol profissional.

Vitor Roque não tem chamado apenas a atenção no Brasil, mas também no futebol do exterior, tendo já sido elogiado pelo jornal espanhol “As”, como “a grande joia de Ronaldo no Cruzeiro”. Entre as características do jovem jogador mais destacadas pela imprensa, estão o uso de ambos os pés e a sua capacidade de drible e controle da bola.

Embora o Cruzeiro esteja passando por um período de pesadelo, tendo sido relegado à segunda divisão, enquanto seu grande rival, o Atlético Mineiro, venceu o campeonato brasileiro, a esperança ainda não desvaneceu. E, neste caso, quem acendeu a faísca foi exatamente Vitor Roque.

As inevitáveis comparações do jovem Vitor Roque com Ronaldo, gestor do futebol cruzeirense, não demoraram muito tempo para chegar, tendo surgido as primeiras reações logo após o jovem, ainda com 16 anos, ter marcado seu primeiro gol pelo Cruzeiro. Foi no passado dia 20 de fevereiro, aos 18 minutos do primeiro tempo com o Villa Nova, que Vitor Roque marcou pela primeira vez como profissional. Os brasileiros lembraram imediatamente que Ronaldo havia marcado seu primeiro gol (em agosto de 1993, contra o Belenenses) com exatamente a mesma idade do jovem atacante.

Mais recentemente, no passado domingo dia 6 de março, no clássico contra o Atlético-MG, foi Vitor Ruqe quem marcou o único gol do Raposa – um gol de cabeça aos 24 minutos do 2º tempo. No entanto, não foi suficiente para a vitória, pois acabou levando virada por 2 a 1. Após o jogo, o jovem admitiu estar feliz pelo gol, mas acrescentando que trocaria esse resultado pela vitória. O jovem atacante, assim como outros jogadores e torcida da Raposa, apontaram ainda críticas à arbitragem por conta de um “pênalti duvidoso”.

Apesar do resultado negativo contra o Atlético-MG, Vitor Roque tem motivos para comemorar, já que, segundo o Footstats, em apenas 5 jogos em 2022, o jovem marcou 4 gols.

O Cruzeiro precisa de um novo herói do futebol e só tempo dirá se Vitor Roque pode desempenhar com sucesso este papel.