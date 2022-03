Vitória da Conquista retira obrigação do uso de máscara em locais abertos

O município de Vitória da Conquista decretou na terça-feira (22), em edição extra do Diário Oficial, o uso facultativo das máscaras de proteção contra a Covid-19 em ambientes abertos.

De acordo com o decreto, a decisão de retirar a obrigatoriedade do equipamento de proteção foi baseada na evolução do quadro epidemiológico da cidade, que já disponibilizou 758.430 doses de vacina contra a Covid-19, além da redução das internações, casos e óbitos em decorrência da doença.