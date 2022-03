Viúvo de Paulinha Abelha contratará assessoria médica para investigar morte da cantora

O viúvo da cantora Paulinha Abelha, Clevinho Santos, irá contratar uma assessoria média a fim de avaliar todos os prontuários e laudos médicos da artista enquanto ela esteve internada em duas unidades – Hospital Unimed Sergipe e Hospital Primavera – e chegar a um laudo definitivo sobre o que causou a morte da cantora. As informações são da revista Quem.

“Já pegamos os prontuários de um hospital, vamos pegar o prontuário do outro hoje e então pediremos para uma assessoria médica analisar todos os documentos para se chegar a um laudo definitivo. Aí os médicos dirão, no entendimento deles, a causa definitiva da morte. Só então vamos nos manifestar. Sem o laudo definitivo, não tem como afirmar nada, tudo fica na base da especulação. Infelizmente, não temos como impedir o que as pessoas falam”, começou Wanderson dos Santos Nascimento, advogado de Clevinho e da banda Calcinha Preta.

“Tudo o que fazemos está sendo baseado em documentos técnicos. Tanto que, assim que saíram os exames toxicológicos, disponibilizamos para a imprensa com toda a transparência. Quando tivermos o laudo definitivo, também vamos disponibilizar para imprensa”, completou.

Wanderson também criticou as informações de que a morte da cantora poderia resultar em condenações por homicídio e estelionato. “”Acho muito arriscado o meio de imprensa divulgar informações sem fundamento, porque isso pode gerar processo, acho temerário. No momento, estamos esperando recolher a documentação médica necessária para definirmos quando começará a análise, porque são documentações sigilosas”, explicou”.

Paulinha Abelha faleceu no dia 23 de fevereiro na cidade de Aracaju (SE), em decorrência de um quadro de “comprometimento multissistêmico”.

