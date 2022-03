Viúvo de Paulinha Abelha desabafa após missa de 7º dia da cantora: ‘Pedindo força a Deus’

Após a missa de 7º dia de Paulinha Abelha realizada em Simão Dias (SE), na noite da última quarta-feira (2), o viúvo da cantora do Calcinha Preta, Clevinho Santos, desabafou sobre seus sentimentos após a perda em entrevista para o “Melhor da Farolândia”.

“Eu não tenho o que falar do meu relacionamento com Paulinha porque era incrível. Muito respeito, muito amor, muito companheirismo, muita fidelidade, um com o outro, então eu não tenho o que falar do meu relacionamento em relação com a Paulinha. Quem conheceu a Paulinha de verdade sabe o ser humano que ela é, sabe da humildade que ela tinha, sabe do amor que ela tinha com o próximo, com os fãs, os amigos, familiares, todo mundo”, iniciou.

“Ela deixa um legado muito lindo aqui na terra, não foi fácil, não tá sendo fácil pra ninguém, né, foi tudo muito rápido, mas a gente pede força a Deus. Todos os dias eu tô pedindo força a Deus para poder encarar a vida que não é fácil. A gente que convivia 24 horas por dia, o tempo todo junto. Os piores momentos é quando chego em casa sozinho, entro no meu quarto e não vejo minha esposa, então isso dói demais e só sabe quem já passou”, continuou.

O artista ainda agradeceu as orações dos fãs, além das doações de sangue que foram feitas enquanto a cantora esteve internada em Aracaju.

“Muito obrigado pelas orações, muito obrigado a todos aqueles que doaram sangue isso foi muito importante. Não ajudou só a Paulinha, mas como outras pessoas também está ajudando. Só tenho a agradecer mesmo, que Deus abençoe a vida de todos vocês”, finalizou.

