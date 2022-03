Viúvo de Paulinha Abelha retorna às redes sociais: ‘não tá fácil’

O viúvo da cantora Paulinha Abelha, Clevinho Santos, retornou às redes sociais nesta segunda-feira (14). O modelo usou os stories nas redes sociais para agradecer ao carinho dos fãs e comentou que decidiu retornar à internet após ser abordado por uma fã grávida. O casal tinha o sonho de ter um filho.

“Não está sendo fácil tudo que estou passando. Não estava aparecendo aqui. Como vocês sabem, sempre posto uma frase, uma foto. Quero também agradecer a todos vocês”, começou o modelo.

“Apareci aqui hoje porque Deus tocou diante de uma pessoa que eu viesse aqui. Estava conversando com duas pessoas, elas me aconselhando, pra eu não desistir, não me entregar à tristeza, precisar ir continuando. Assim que terminamos de conversar, passou uma moça de moto. Uma coisa que me mexeu muito comigo e por isso criei essa força de compartilhar e falar com vocês”, completou.

Clevinho deu detalhes sobre a abordagem. “Ela desceu da moto, ela está gestante e chegou pra mim: ‘posso te dar um abraço, Clevinho? Passei por você e lhe reconheci’. Ela me deu um abraço e falou: ‘você não está só, você não está sozinho’ e falou de muitas coisas muito bonitas. Até tirei uma foto com ela”, relatou.

Por fim, ele agradeceu ao carinho dos fãs. “Vim agradecer o carinho e orações de vocês. Agradecer demais pelas orações de vocês. Saibam que isso é fundamental. Saibam que, por causa de vocês, tento erguer a cabeça, só quero agradecer. Não é fácil. Vou carregar essa dor por muito tempo, não sei até quando, é uma coisa que ninguém esperava ou imaginava”, encerrou.

A cantora Paulinha Abelha faleceu no dia 23 de fevereiro em Aracaju (SE). A vocalista da banda Calcinha Preta estava em coma após ser diagnosticada com problemas renais.

