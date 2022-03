Afinal, você forma redes de contato fortes? Ou não é do tipo de pessoa que mantém um relacionamento com pessoas que podem ser interessantes? Pense sobre isso.

Não é de hoje que sabemos que o networking é importantíssimo em qualquer carreira. No entanto, nem todas as pessoas constroem boas relações e uma rede de contatos forte.

Mas como saber se a sua rede é ou não bem desenvolvida? Neste texto, apresentamos alguns questionamentos que podem ajudar nessa análise. Acompanhe!

Você forma redes de contato fortes? Faça a autoanálise abaixo!

Faça uma autoanálise profunda e descubra se você forma redes de contato fortes. Assim, torna-se viável pensar em novas estratégias para trabalhar o seu networking e fortalecer a sua marca profissional.

Tudo isso, claro, sendo genuinamente recíproco. Ou seja, nada de se aproximar das pessoas apenas para tentar “tirar algum proveito”, hein? Mas sim, foque em oferecer algo nesses relacionamentos. Desse modo você construirá uma história profissional mais valiosa.

Dito isso, vamos às considerações:

1. As pessoas lhe procuram por quê?

Pare e reflita sobre o motivo pelos quais as pessoas procuram você no dia a dia. Quais são as maiores dúvidas delas? Qual tipo de imagem profissional você tem passado?

Se as pessoas lhe procuram apenas em momentos bem específicos e pontuais, pode ser que você esteja muito fechado nos seus relacionamentos profissionais. E, pior do que isso, se as pessoas nunca procuram você, talvez seja hora de rever a forma como você se relaciona, não acha?

2. Você demonstra interesse no projeto de colegas?

Quanto aos projetos dos seus colegas, você tem demonstrado algum interesse genuíno? Ou sequer sabe o que eles estão fazendo no dia a dia? Reflita sobre isso.

Nós devemos ter em mente que para conseguir formar redes de contato fortes é preciso estar atento ao que os colegas estão construindo. Saiba mais sobre a empresa do seu amigo, dê aquele suporte, parabenize, comente, enfim!

Mas não seja aquela pessoa que se fecha no seu próprio mundo e sequer busca saber mais sobre os outros, pensando apenas nos seus próprios projetos. E ainda, desejando que as pessoas se interessem pelas suas ideias sem você desejar as delas.

3. Você divulga os seus projetos e conquistas?

Como está a sua rede profissional? Você tem divulgado os seus projetos e conquistas? Ou simplesmente está deixando tudo guardado na gaveta, sem mostrar ao mundo e sem permitir que outras pessoas também prestigiem as suas vitórias? Pense sobre isso.

Para saber se você forma redes de contato fortes é preciso analisar até que ponto você tem permitido que os outros participem da sua vida profissional.

4. Você se comunica com a sua rede de contatos em rede social profissional?

Se você tem perfil em redes sociais profissionais, aqui vem mais uma reflexão: você mantém um contato ativo com as pessoas adicionadas por lá?

Ou simplesmente deixa o seu perfil parado, sem publicar, interagir ou conversar sobre nada? Pense sobre isso e use mais esse espaço!

5. Você tem participado de eventos da sua área?

Por fim, reflita se você tem participado de eventos da sua área, a ponto de conversar com outras pessoas do ramo e assim construir boas relações. Se isso nunca acontece, talvez seja interessante começar a fazer isso… 😉