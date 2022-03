Você sabia? Uma mulher já deu à luz durante participação do Big Brother Holanda; assista

Você sabia que uma participante do ‘Big Brother’ holandês deu à luz dentro do reality show? Pois é, o caso aconteceu em 2005 e gerou comoção nacional na época.

A participante estava com sete meses quando entrou no reality show. Após o parto, Tanja, na época com 27 anos, decidiu desistir do programa logo depois do nascimento do filho. A decisão dela foi para que houvesse maior privacidade para cuidar do recém-nascido.

Para celebrar o nascimento da criança, a produção do programa exibiu uma edição especial naquele dia, mostrando todo o momento do nascimento. Assista abaixo:

