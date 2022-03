Voltaram? Gabi Martins e Tierry são flagrados juntos após separação; veja fotos

Pouco mais de um mês após o último término do casal, Gabi Martins e Tierry foram flagrados juntos curtindo a piscina de um hotel no Rio de Janeiro. Nas fotos publicadas pelo perfil de fofocas “Futucaê”, os dois aparecem com outros amigos no local.

O flagrante dos pombinhos juntos acontece junto aos rumores de retomada do relacionamento. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do “Em Off”, Gabi e Tierry estão curtindo o carnaval de 2022 na companhia um do outro.

Vale lembrar que ambos publicaram fotos no hotel, mas em nenhuma imagem nas redes sociais dos cantores eles aparecem juntos.

Veja:

