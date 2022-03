Vtzeiro? Cinco momentos em que Vyni ‘falhou’ na tentativa de virar meme

Eliminado nesta terça-feira (15) com 55% dos votos em paredão contra Pedro Scooby e Gustavo, Vyni entrou na casa do BBB 22 com a promessa de que levaria humor para os telespectadores do reality.

Apesar do carisma para dar e vender, o entretenimento proporcionado pelo ex-BBB ficou somente no campo das promessas. As atitudes do influenciador no ao vivo, que deveriam ser engraçadas, foram consideradas forçadas pelo público.

Para começar, apesar do apelido carinhoso de “meu boleto pago” dado a Tadeu, a forma como o ex-BBB interrompia o apresentador incomodava o público. No último jogo da discórdia que o cearense participou, o apresentador ficou visivelmente chateado com a “pipocagem” do ex-BBB e deu uma bronca dele.

“Com licença Vyni, desculpa, você tem que falar da pessoa que você espetou com a flecha”, disse Tadeu na ocasião.

E as quedas que o influenciador só tomava quando o reality estava ao vivo? Eram vistas como “encenação pelo público afinal, como pode uma pessoa olhar duas vezes para a porta e esbarrar justamente na parede duas vezes seguidas?

Confira abaixo cinco momentos do cearense que tinham de tudo para virar meme, mas que receberam comentários negativos nas redes sociais:

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google notícias