Vyni comenta relacionamento com Eli no BBB 22: ‘amor grande’

Eliminado do BBB 22 com 55% dos votos, Vyni bateu um papo com Rafa Kalimann na rede BBB desta terça-feira (16). Como já era de se esperar o cearense foi perguntado sobre a amizade que mantinha com Eliezer na casa, e falou que possui um carinho muito grande pelo amigo.

“Sinto um amor tão grande, é uma amizade. Não sei nem explicar. A gente criou tantos planos. Eu não conheço nada de viagem, inclusive a primeira vez que eu andei de avião foi vir pra cá, e ele já conheceu vários lugares do mundo. A gente tem esse plano de viajar junto. Ele levando a cultura de viagem e eu levando o humor pro povo”, falou o influenciador.

Vyni também comentou sobre o relacionamento que construiu com Maria, affair de Eli na casa. “A gente tinha uma relação tão genuína. Quando ela saiu, foi um baque, abrupto. Foi meu maior baque, eu gostava muito dela”, falou. Para quem não lembra, a atriz foi expulsa após bater na cabeça de Natália com um balde.

E não é que o nordestino negou ter ciúmes do romance de Eliezer com Natália? “Um casal perturbado. Mas agora eles se acertaram”, ponderou.

O cearense disputou a permanência na casa ao lado de Gustavo e Scooby. Clique aqui para relembrar os motivos da eliminação dele.

