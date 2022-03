Vyni deseja que Gustavo seja o próximo eliminado do BBB 22: ‘foi se apagando’

Eliminado do BBB 22, Vyni participou do programa ‘A Eliminação’, exibido pelo Multishow na madrugada desta quinta-feira (17). Na ocasião, o cearense relatou que deseja que Gustavo seja o próximo a deixar o reality. Ele chegou inclusive a simular um discurso de Tadeu para a situação.

O influencer acredita que o relacionamento do bacharel em direito com Lais o prejudicou na casa. “Você chegou no jogo, um pouco depois. Veio de uma casa de vidro. Você estava aqui, chegou para movimentar. ‘Eu cheguei para movimentar o jogo’, era o que falava. E assim você fez, movimentou. Nunca o termo ‘rede de proteção’ foi tão falado. As pessoas começaram a jogar, você movimentou as peças. Esse jogo nunca mais será o mesmo sem você”, começou Vyni.

“Porém, você se apaixonou. Descobriu a beleza das relações, o afeto dos laços. E acabou que aquele o jogador foi se apagando… Mas isso não tira o seu brilho, o seu mérito. A sua história será lembrada eternamente. E mesmo que o prêmio seja um saquinho de carne e um engradado de cerveja, como você mesmo disse, você se jogou. Você jogou. E é por isso que quem sai hoje é você, Gustavo”, alfinetou.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.