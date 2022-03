Vyni fala sobre amizade com Eliezer e reencontra sua ‘mainha’ no ‘Domingão’

Foto: Reprodução/Globoplay Oitavo eliminado do “BBB 22′, Vyni participou neste domingo (20) do programa “Domingão com Huck” e comentou a amizade com Eliezer.

Criticado por ter colocado o brother em primeiro lugar e ter atrapalhado o próprio jogo, Vyni disse não terceirizar a culpa e afirmou que sempre foi assim na vida pessoal.

“Não vou terceirizar culpa, o único responsável por se fazer brilhar ou apagar somos nós mesmos. Eu entrei como uma pessoa que priorizava os outros e esquecia de mim, porque eu fui assim a minha vida inteira. Sempre me doei demais e me colocava em segundo plano, porque eu ouvia desde sempre que, pra mim, se eu quiser me cuidar, é arrogância”, contou durante o programa.

Ele também falou como se sentiu no BBB 22 e falou sobre sua vulnerabilidade.

“Qualquer pessoa dizer que pode chegar em algum lugar, é auto estima, agora eu falar, é arrogância. Porque por mais que a gente fale que todo mundo é igual, não é. E não estou fazendo discurso de vítima. A gente sabe que existem pessoas e pessoas. Muito se fala que para vencer na vida basta se esforçar, mas isso é ultrapassado. Existem pessoas para quem a vida é tão cruel que o máximo de esforço não é pra vencer, é sobreviver. Eu nunca tive tempo pra ficar com medo, eu tive tempo pra sentir medo. Ficar com ele e seguir”, finalizou.

Durante a participação no “Domingão”, Vyni também reencontrou sua “mainha”. O momento emocionante foi marcado por declarações da mãe do ex-participante do BBB.

“Que saudade de você. Ai, que saudade”, disse Dona Quinha. “Minha vida, minha pedra preciosa, tu é tudo na minha vida, meu amor. Te amo”, disse ao ver o filho. Me emocionei demais com esse encontro ???????????? #Domingão VYNI NO DOMINGÃO pic.twitter.com/PZhCEodjkt — TV Globo ???? (@tvglobo) March 20, 2022

Quando questionada sobre a participação de Vyni no programa, Dona Quinha disse se orgulhar do filho e revelou momentos de angústia por ter ficado longe dele.