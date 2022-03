Vyni leva esporro da produção após tentar filmar partes íntimas de Eliezer; veja vídeo

O nome de Vyni foi parar nos assuntos mais comentados do Brasil na noite desta terça-feira (08). Confinado no ‘BBB 22’, o cearense levou o maior esporro da produção do reality da TV Globo após tentar filmar as partes íntimas do amigo Eliezer.

Na gravação, o influenciador digital utilizou o celular fornecido pelo reality para tirar uma foto do pênis do affair de Natália Deodato.

“O que você vai fazer?”, questionou Eli. “Tira a mão”, pediu o cearense. “Não, não”, rebateu Eli.

Vyni seguiu insistindo para que o empresário tirasse a mão de cima do seu dote. “Já fiz isso com o Gustavo. Tirar uma foto, Pão de Açúcar”, continuou ele.

A produção teve de entrar em cena e emitir uma chamada de atenção para o brother. “Eu não sei o que é. Vinícius, atenção.. sei lá”, tentou desconversar Vyni. Paulo André, que estava próximo da cena rebateu: “Detalhes obscenos, talvez”.

Visivelmente sem graça, Vyni disfarça e se dirige ao quarto. Nas redes sociais a web em peso comentou a situação: “Vyni passou dos limites, hein?, comentou um. “Nossa, que desnecessário”, reagiu outro. “Até P.A sentiu vergonha alheia”, comentou um terceiro. Veja ao vídeo abaixo:

Vyni tomou uma atenção após tentativa de fazer vídeo de Eli #BBB22 pic.twitter.com/I4d5MHaa7q — Pett #BBB22 (@oficialpetito) March 8, 2022

