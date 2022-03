Vyni revela torcida para sister vencer o ‘BBB 22’: ‘Uma mãe pra mim’

Após ser eliminado do “BBB 22” na noite da última terça-feira (15), Vyni revelou para quem vai sua torcida para ganhar o reality show. Apesar de terem sido os maiores aliados do ex-BBB no reality, Eliezer e Eslovênia não foram os escolhidos pelo bacharel em direito. Linn da Quebrada foi a escolha de Vyni para ganhar o ‘BBB’.

“A Lina tem muitas chances de ganhar, de verdade. Ela tinha me dito que seria importante saber que o Brasil pode abraçar uma pessoa como ela, com tudo que ela carrega. E eu acredito que pode, sim, que com certeza o Brasil vai abraçar e que já está fazendo isso. É alguém para quem eu torço muito que chegue à final e ganhe! Lina é muito merecedora”, contou.

Vyni ainda falou sobre sua relação com a atriz. “Eu vejo como uma mãe. Ela é alguém que, desde o começo, teve muita identificação comigo. Ela chegou a falar algo como “Eu me vejo em você quando eu era mais nova, e é por isso que você está no meu pódio. Vejo qualidades em você que eu também tinha”. E eu pensando ‘Quem sou eu para ouvir um elogio desses da Lina!'”, revelou.

