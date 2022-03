Vyni se declara para Eliezer: ‘medo que você me esqueça’

Vyni já não consegue mais disfarçar o carinho que sente por Eliezer. Durante a festa deste sábado (12), o brother se declarou para o empresário durante uma conversa com ele e Eslovênia.

“O meu maior medo aqui dentro, em relação a você é de pensar que tu pode ir num paredão, sair na terça-feira e me deixar aqui ou sair e a gente nunca mais se ver. Eu gosto tanto de tu que a menor possibilidade de não estar mais contigo aqui, da gente perder contato lá fora, ou não ser mais amigo, me assusta”, confessou o brother.

O cearense ainda comentou que não tem ciúmes do relacionamento com Natália. ão é ciúme, não tem nada a ver com isso. É porque na minha cabeça perturbada, eu olho e penso: ‘Ela pode ser tudo pra ele, pode ser amiga, ficante.’ Se eu sair por aquela porta antes de você, eu vejo que você não vai ficar sozinho aqui. O meu maior medo em relação a você é que você me esqueça! É de que vocês me esqueçam!”, completou.

Em seguida, os três se abraçaram.

