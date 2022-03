Vyni ‘tropeça’ durante votação no confessionário e web detona: ‘Forçado’

Durante a votação ao vivo na noite do último domingo (6), Vyni passou por mais um momento, no mínimo inusitado, no “BBB 22”. Ao entrar no confessionário, o brother “tropeçou” na cadeira gamer em que vota desde meados de janeiro.

“Oi, desculpa, é que eu fico tentando parecer elegante e fico mais abestalhado do que nunca”, disse o participante para Tadeu Schmidt que não comentou sobre o ocorrido.

Nas redes sociais, o “tombo” do bacharel em direito viralizou de forma negativa, com internautas apontando um momento “forçado” e outros dizendo que o brother foi exagerado.

Confira:

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google notícias